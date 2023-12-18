В прошлую субботу грабители ворвались в дом Де Брюйне на улице Зандстраат в Больдерберге, что в пригороде Хойсден-Золдера. Как информирует HLN, ограбление обнаружила жена Кевина Мишель Лакруа. Она заявила в полицию.

Манчестер Сити принял принципиальное решение по поводу де Брюйне

Сообщается, что инцидент случился примерно в 9 часов вечера. Преступники проникли в дом по стремянке и обыскали весь особняк. "Внутри всё перевернуто вверх дном, пока что до конца не ясно, что именно воры украли. Но на первый взгляд кажется, что украдены были драгоценности", – говорится в заявлении полиции.

Во время ограбления в доме никого не было. Напомним, что сейчас де Брюйне находится на клубном ЧМ в Саудовской Аравии вместе с Манчестер Сити.

Де Брюйне приобрёл 70 соток земли под застройку в 2015 году и завершил строительство дома через четыре года.

Забарный привез гол в страшной драме с Лутоном, Ман Сити упустил победу над Кристал Пэлас, Ньюкасл разгромил Фулхэм