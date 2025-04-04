Бельгийский полузащитник Сити сообщил, что покинет состав действующих чемпионов Англии после 10 лет в клубе. Об этом Де Брюйне заявил на своей официальной странице в X.

Де Брюйне ведет переговоры с саудовским клубом второго дивизиона

"Это будут мои последние месяцы в Манчестер Сити. Эта команда всегда будет моим домом. Каждая история рано или поздно заканчивается, но без сомнения 10 лет в Манчестере были лучшим этапом моей карьеры", – трогательно написал де Брюйне.

Напомним, что Кевин перешел в Манчестер Сити из Вольфсбурга в 2015 году. В общем, бельгиец провел за "горожан" 413 матчей, в которых отметился 106 голами и 174 ассистами.

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