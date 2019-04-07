Де Брюйне оценил возможность выиграть квадрупл с Манчестер Сити

Полузащитник Манчест эр Сити Кевин де Брюйне прокомментировал шансы "горожан" выиграть все трофеи в течение сезона.

"Выиграть квадрупл почти невозможно. Не думаю, что нереально выигрывать каждую игру, но если посмотреть календарь, преимущество именно у соперников, поскольку они будут иметь больше отдыха.

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Каждый поединок тяжелый, сейчас мы готовимся к Тоттенхэму. Последний раз они играли в среду, поэтому они будут свежее. Необходимо готовиться физически и ментально", – цитирует де Брюйне Sky Sports.