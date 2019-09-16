Де Брюйне: Нет смысла плакать из-за поражения от Норвича, Манчестер Сити все еще может отыграть отставание от Ливерпуля

Полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне прокомментировал отставание от Ливерпуля в начале сезона АПЛ.

"Мы все еще можем выиграть АПЛ, набрав то же количество очков, что и в прошлом сезоне. Это Премьер-лига, здесь не нужно опережать ближайшего преследователя на 15 очков. Это случалось однажды. Но здесь очень трудно, и если хотите финишировать первыми, не так важно, как вы это сделаете.

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В прошлом сезоне мы отставали от Ливерпуля на семь очков, такое случается. Конечно, мы хотим выигрывать в каждой игре, но это сложно. После поражения от Норвича никто не кричал и не злился друг на друга. Все делают ошибки. Вы принимаете поражения, учитесь на своих ошибках и переходите к следующему матчу.

Нет смысла зацикливаться на этом или обвинять других людей. Играли 14 человек, и команда недостаточно хорошо справилась. Нет смысла плакать из-за того, что произошло", – цитирует де Брюйне The Sun.

Напомним, Манчестер Сити уступил Норвичу (2:3) и отстает уже на 5 пунктов от Ливерпуля, который занимает первое место.

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