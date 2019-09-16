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Де Брюйне: Нет смысла плакать из-за поражения от Норвича, Манчестер Сити все еще может отыграть отставание от Ливерпуля

15:23 36 Читати українською
Де Брюйне: Нет смысла плакать из-за поражения от Норвича, Манчестер Сити все еще может отыграть отставание от Ливерпуля
Кевин де Брюйне / Sky Sports

Полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне прокомментировал отставание от Ливерпуля в начале сезона АПЛ.

18’ Кенни Маклин
29’ Тод Кантвелл
50’ Теему Пуккі
 
Серхио Агуэро 45’
Родриго Эрнандес 88’
18’ Кенни Маклин
29’ Тод Кантвелл
45’ Серхио Агуэро
50’ Теему Пуккі
88’ Родриго Эрнандес

"Мы все еще можем выиграть АПЛ, набрав то же количество очков, что и в прошлом сезоне. Это Премьер-лига, здесь не нужно опережать ближайшего преследователя на 15 очков. Это случалось однажды. Но здесь очень трудно, и если хотите финишировать первыми, не так важно, как вы это сделаете.

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В прошлом сезоне мы отставали от Ливерпуля на семь очков, такое случается. Конечно, мы хотим выигрывать в каждой игре, но это сложно. После поражения от Норвича никто не кричал и не злился друг на друга. Все делают ошибки. Вы принимаете поражения, учитесь на своих ошибках и переходите к следующему матчу.

Нет смысла зацикливаться на этом или обвинять других людей. Играли 14 человек, и команда недостаточно хорошо справилась. Нет смысла плакать из-за того, что произошло", – цитирует де Брюйне The Sun.

Напомним, Манчестер Сити уступил Норвичу (2:3) и отстает уже на 5 пунктов от Ливерпуля, который занимает первое место.

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Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Норвич - Манчестер Сити Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне
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