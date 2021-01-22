Манчестер Сити в перенесенном матче 1-го тура английской Премьер-лиги против Астон Виллы (2:0) потерял одного из лидеров команды – Кевина де Брюйне.

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Как сообщает Daily Mirror, бельгиец получил травму подколенного сухожилия и останется без футбола минимум на 2 недели. Однако ближайшее окружение считает повреждение более серьезным, поэтому лидер "горожан" может пропустить и месяц. Это ставит под сомнение участие де Брюйне, в частности, в поединках с Ливерпулем (7 февраля), Тоттенхэмом (13-го) и Арсеналом (21-го).

В текущем сезоне Кевин провел в футболке Манчестер Сити 23 встречи, в которых отметился тремя голами и четырнадцатью ассистами. "Горожане" сейчас расположились на 2 месте.

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