Де Брюйне назвал Роналду и Анри одноклубниками мечты – у бельгийца эгоистичные мотивы

Полузащитник Манчестер Сити и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне признался, с кем хотел бы сыграть в одной команде.

"Возможно, кто-то вроде Тьерри Анри или Криштиану Роналду. Команда может иметь замечательных полузащитников, но нападающие – ключевые футболисты для моего стиля игры. Поэтому я бы выбрал Роналду или Анри.

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Я мог бы делать навесы на Криштиану через все поле, а он принимал бы мяч на высоте трех метров. С ним мое количество пасов было бы заоблачным", – сказал Де Брюйне в эфире телеканала Sky Sports.

К слову, в нынешнем сезоне Кевин забил 9 мячей и отдал 19 результативных передач в 35 матчах во всех турнирах на клубном уровне. 28-летний бельгиец занимает первое место в списке лучших ассистентов АПЛ (16).

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