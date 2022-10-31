Кевин Де Брюйне заявил, что грядущий чемпионат мира в Катаре, возможно, станет для него последним.

Полузащитник Манчестер Сити и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне заявил, что его время в национальной команде подходит к концу.

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"Мне уже 31 год, и, очевидно, я не знаю, что произойдет через четыре года. Это мой третий чемпионат мира, я понимаю, что мое время в сборной Бельгии подходит к концу", – приводит Goal.com слова Де Брюйне.

Напомним, что Де Брюйне выступает за сборную Бельгии с 2010 года. За это время он сыграл за команду 93 матча и забил 25 голов.

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