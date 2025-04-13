Де Брюйне может стать одноклубником Месси – у звезды Ман Сити есть еще один вариант для продолжения карьеры
Полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне может перебраться из-за океан в поисках нового клуба.
Контракт бельгийца с "горожанами" завершается летом 2025 года и он уже объявил, что покинет команду.
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По информации Флориана Плеттенберга, Интер Майами, за который выступает Лионель Месси, очень заинтересован в подписании Кевина де Брюйне на правах свободного агента. Однако на этом этапе переговоры не продвинулись. Американский клуб столкнется с конкуренцией со стороны Саудовской Аравии, которая тоже мечтает привлечь полузащитника в свой чемпионат.
Напомним, де Брюйне сыграл за Манчестер Сити в 415 матчах во всех турнирах. В его активе 107 голов и 177 результативных передач. С "горожанами" Кевин шесть раз завоевывал титул чемпиона Англии и выигрывал Лигу чемпионов.
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