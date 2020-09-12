"Неудачная попытка Манчестер Сити подписать Месси? Мне на самом деле все равно. Если бы он пришел, это помогло бы нам, потому что для меня он был лучшим игроком всех времен. Но я никогда не рассматриваю, какие игроки могут прийти и что могло бы произойти.

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Вы играете с игроками, которых вы имеете в команде, и думаю, что у Манчестер Сити в этом плане достаточно хорошая команда. Было бы глупо рассуждать, что произойдет, если придет определенный игрок. Это происходит в футболе постоянно. Люди часто приходят, но порой этого не случается.

Если вы можете приобрести Месси в свою команду, вы в любом случае будете пытаться это сделать. Я вижу это и как с игровой точки зрения, так и для клуба. С точки зрения бизнеса, количество спонсоров и денег, которые это приобретение привлекло бы, были бы огромными. Даже если бы вы заплатили Месси кучу денег, определенным образом вы вернули бы это все. Поэтому я могу понять решение в этом плане", – поделился де Брюйне в интервью Daily Mail.

Напомним, форвард побил горшки с руководством Барсы через свое желание покинуть клуб. Скандал завершился заявлением Месси о решении остаться в Барселоне еще на сезон.

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