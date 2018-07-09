Де Брюйне: Мбаппе – звезда на будущие 15 лет

Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брюйне поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального поединка ЧМ-2018 Франция – Бельгия, а также отметил значительный прогресс нападающего французов Килиана Мбаппе.

"Во Франции он стал звездой. Когда я играл против Монако, он был совсем юным. Тогда я о нем ничего не знал. Но сейчас он много играет и в Лиге чемпионов, и за сборную.

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Он звезда на будущие 15 лет. У него был фантастический сезон. Мбаппе способен стать еще сильнее. Думаю, что он будет опасным для нас. Но мы сделаем все, чтобы остановить его.

В Бельгии много талантов. Но в течение долгого времени наши футболисты мало играли за рубежом. Но клубы посмотрели на Компани, Феллейни и подумали: а может у них в Бельгии и другие хорошие игроки есть? Не надо бояться ехать", – цитирует Де Брюйне sport24.

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Напомним, матч 1/2 финала Мундиаля между сборными Франции и Бельгии состоится завтра. Начало матча в 21:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.