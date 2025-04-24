Де Брюйне не горит желанием переезжать из Англии. Как информирует журналистка Sky Sports Мелисса Редди, бельгиец предпочёл бы остаться в АПЛ. Его агент уже закинул удочку нескольким клубам.

Манчестер Сити – Астон Вилла – 2:1 – видео голов и обзор матча за Лигу чемпионов

Сообщается, что боссы Астон Виллы уже провели обсуждение на тему возможного подписания бельгийского полузащитника. В услугах КДБ также заинтересован итальянский Комо.

Ранее Манчестер Сити дал понять Кевину, что не станет продлевать с ним контракт. Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола заявил, что де Брюйне заслуживает памятника возле стадиона Этихад.

Астон Вилла участвовала в Лиге чемпионов этого сезона. Сейчас команда Унаи Эмери занимает 7-е место в таблице АПЛ и всё ещё сражается за право выхода в ЛЧ.

Манчестер Сити в компенсированное время вырвал победу над Астон Виллой – "горожане" поднялись в топ-3 АПЛ