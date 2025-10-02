Главный тренер Наполи постоянно снимает 34-летнего хавбека по ходу матчей. Именно де Брюйне принесли в жертву после раннего удаления Ди Лоренцо в игре против Манчестер Сити, испортив возвращение Кевина на Этихад. Затем Конте заменил бельгийца в матче против Милана, хотя Наполи нужно было спасаться. Де Брюйне разъяренно отреагировал прямо на бровке, а тренеру пришлось заниматься воспитанием звезды. Теперь стороны решили дополнительно прояснить ситуацию

Голы Хёйлунда с ассистов де Брюйне в видеообзоре матча Наполи – Спортинг – 2:1

"У меня с Конте никогда не было никаких проблем. Я победитель, всегда хочу изменить ситуацию на поле. Много было сказано в последние дни, но правда в том, что никаких проблем нет. Я просто хочу играть и получать удовольствие", – приводит слова де Брюйне Goal.

Конте также дал комментарий на примирение: "Мне нечего сказать Кевину. Он серьезный человек, который упорно работает. Я понимаю, что все хотят играть, но я также хочу побеждать, и если я делаю замену, то не для того, чтобы ухудшить ситуацию, а для того, чтобы одержать победу. Повторяю – я хочу выиграть в первую очередь. Команда должна работать как единое целое, никто не исключение".

Добавим, что во вчерашнем матче ЛЧ против Спортинга де Брюйне в который раз был заменен, но перед этим успел отдать два ассиста на победный дубль Хёйлунда.

Дубль Холанда не спас Манчестер Сити, Олимпиакос без Яремчука проиграл Арсеналу, Наполи дожал Спортинг