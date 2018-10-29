Де Брюйне готов сыграть против Бернли

Полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне восстановился после травмы и готов сыграть в ближайшем матче.

"Де Брюйне готов играть. Он хорошо тренировался и не чувствовал боли, поэтому я, возможно, дам ему немного игрового времени в следующем поединке. Он не готов играть все 90 минут, но можно будет увидеть его в действии. Кевин очень важный игрок для нас", – сказал Хосеп Гвардиола во время предматчевой пресс-конференции, передает The Guardian.

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Де Брюйне в сезоне 2018/2019 сыграл только в поединке 1 тура АПЛ против Арсенала, после чего получил травму коленной связки и выбыл на 2,5 месяца.

Манчестер Сити после 8 туров находится на 1 строчке в турнирной таблице, имея 20 очков, и по дополнительным показателям опережает Челси и Ливерпуль, у которых столько же пунктов.

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