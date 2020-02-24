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Де Брюйне: Если Манчестер Сити не выиграет Лигу чемпионов – все будут называть нас неудачниками

11:21 69 Читати українською
Де Брюйне: Если Манчестер Сити не выиграет Лигу чемпионов – все будут называть нас неудачниками

Бельгийский полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского Реала.

 

"Реал – очевидный фаворит. Они выиграли наибольшее количество трофеев Лиги чемпионов в истории. Но я думаю, что мы поедем на Сантьяго Бернабеу, чтобы показывать свой футбол и навязывать атакующую игру. Манчестер Сити нужно давить на Реал и постараться победить.

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Если мы не выиграем Лигу чемпионов, то все будут говорить, что мы неудачники, как в последние пять лет! Это то соревнование, в котором мы еще не побеждали. Мы всегда хотим завоевывать трофеи, но иногда другая команда выступает лучше – как Ливерпуль в текущем сезоне", – цитирует де Брюйне издание Goal.

Напомним, уже в среду, 26 февраля, состоится первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между Реалом и Манчестер Сити. Начало матча в 22:00.

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