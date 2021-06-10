Лидер Манчестер Сити Кевин де Брюйне не восстановился полностью от травмы.

Кевин де Брюйне приехал в лагерь сборной Бельгии еще 7 июня, но пока не тренируется в общей группе команды Роберто Мартинеса, сообщает Nieuwsblad.be.

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Хавбек Манчестер Сити находится вместе с партнерами на поле, слушает наставления тренера, но не принимает активного участия в тренировочном процессе. Напомним, Кевин травмировал лицо в финале ЛЧ, поэтому врачи прогнозировали отсутствие игрока на групповом этапе Евро-2020.

Напомним, уже 12 июня Бельгия будет противостоять россиянам в рамках континентального первенства.

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