"Честно говоря, когда у вас трое детей от трех до семи лет, это не так и много свободного времени. Можно сказать, что я работал таксистом. Мне это нравилось. Думаю, им тоже понравилось, что папа мог смотреть игры. Теперь жене и остальным будет труднее работать по программе.

Манчестер Сити после выздоровления Де Брюйне выбрал нового капитана – игроки команды проголосовали за другого

Не то чтобы мне нужен был перерыв, но я воспользовался им, чтобы превратить недостаток в преимущество. Когда я размышляю о своей карьере, играя последние 10 лет без перерыва с короткими отпусками, возможно, мне было полезно перезагрузиться. Немного позаботиться о себе, что невозможно в течение года. Надеюсь, что смогу усердно работать и вернуться на хороший уровень. Чувствую, что делаю это, но, по-видимому, мне нужно прогрессировать.

Когда у тебя травма, ты всегда один. Вы можете тренироваться с другими физиотерапевтами или людьми в тренажерном зале, но на самом деле вы не являетесь частью команды, поэтому часто вы работаете в нерабочее время. Так что приятно снова участвовать в соревнованиях с командой. Вы соперничаете сами с собой, когда вы просто тренируетесь", – цитирует Де Брюйне Goal.

Кубок Англии: Ман Сити отметил возвращение Де Брюйне избиением Хаддерсфилда, другие клубы АПЛ не справились