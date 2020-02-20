Де Брюйне – о дисквалификации Манчестер Сити из еврокубков: Ничего не изменилось – хотим завоевать несколько трофеев

Бельгийский полузащитник "горожан" Кевин де Брюйне прокомментировал решение УЕФА лишить Манчестер Сити права в течение двух лет играть в еврокубках из-за финансовых махинаций.

"У нас был отпуск, когда УЕФА опубликовал свое заявление. Мы вернулись в расположение клуба и просто играли в футбол. Ситуация такая, какая есть. После возвращения мы тренировались в обычном режиме. Для нас ничего не изменилось.

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Нам все еще нужно провести много матчей в двух кубковых турнирах и Лиге чемпионов. Надеемся, что сможем поймать нужный ритм как можно скорее и завоюем несколько трофеев", – приводит слова де Брюйне издание Goal.

Напомним, 26 февраля Манчестер Сити на выезде проведет первую встречу 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского Реала. Начало матча в 22:00.

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