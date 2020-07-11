toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ ЮВЕНТУС - АТАЛАНТА НОРВИЧ - ВЕСТ ХЭМ

Де Бьязи официально возглавил сборную Азербайджана

19:06 - Читати українською
Де Бьязи официально возглавил сборную Азербайджана
Джанни Де Бьязи / Reuters

Бывший тренер ряда итальянских клубов и сборной Албании Джанни Де Бьязи стал наставником сборной Азербайджана.

64-летний специалист возглавил кавказцев, сообщает Azerisport.

Умер легендарный Джек Чарльтон – чемпион мира в составе сборной Англии

Де Бьязи возобновит карьеру после трехлетнего перерыва – осенью 2017-го он тренировал испанский Алавес. В штаб итальянца войдут два его соотечественники – Бенито Карбоне и Клаудио Беллуччи. Де Бьязи, который сенсационно вывел на Евро-2016 сборную Албании, не был первым выбором азербайджанских функционеров. Ранее они не смогли договориться о сотрудничестве с Роем Кином.

К слову, Джанни Де Бьязи имеет богатый послужной список. В разное время он также работал с Козенцой, СПАЛом, Моденой, Брешией, Торино, Леванте и Удинезе.

"Лучше, чтобы самолет с командой упал под Буэнос-Айресом": Джулай – о ЧМ-1990

blog_ava
"Сейчас или никогда": Миколенко может продолжить карьеру в чемпионате Франции
11:00
15469
Теги
Мир Азербайджан Азербайджан Азербайджан Джанни Джанни Де Бьязи
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
35
мин
Александрия
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук