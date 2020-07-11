Де Бьязи официально возглавил сборную Азербайджана

Бывший тренер ряда итальянских клубов и сборной Албании Джанни Де Бьязи стал наставником сборной Азербайджана.

64-летний специалист возглавил кавказцев, сообщает Azerisport.

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Де Бьязи возобновит карьеру после трехлетнего перерыва – осенью 2017-го он тренировал испанский Алавес. В штаб итальянца войдут два его соотечественники – Бенито Карбоне и Клаудио Беллуччи. Де Бьязи, который сенсационно вывел на Евро-2016 сборную Албании, не был первым выбором азербайджанских функционеров. Ранее они не смогли договориться о сотрудничестве с Роем Кином.

К слову, Джанни Де Бьязи имеет богатый послужной список. В разное время он также работал с Козенцой, СПАЛом, Моденой, Брешией, Торино, Леванте и Удинезе.

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