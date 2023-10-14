"Селезнев перешел на украинский язык? У Сели уже даже закарпатский акцент есть. Мы с Евгением знакомы с 15-ти лет, и я с уверенностью могу сказать, что он полностью изменил свое мировоззрение.

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Селя четко показал свою позицию. Он поддерживает военных, мы вместе участвовали в благотворительных матчах – собирали средства на машины и дроны. За это ему огромный респект и уважение", – поделился Федецкий в интервью sport-express.ua.

Напомним, Селезнев за свою карьеру успел поиграть за Шахтер, киевский Арсенал, Днепр, Колос и Минай. Также выступал и за рубежом, в частности, в российской Кубани, турецких Карабюкспоре, Акхисарспоре и Бурсаспоре, в испанской Малаге. Селезнев является третьим лучшим голеадором в истории чемпионатов Украины – 117 голов. Больше только у Максима Шацких и Сергея Реброва.

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