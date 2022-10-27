"На Мудрика сейчас устремлены все взгляды, но итальянцы всегда приходят позже. Сейчас они могут только наблюдать, хотя раньше могли что-то сделать. Итальянцы присылают низкие предложения, мы даже не садимся за стол переговоров.

Мудрик прокомментировал слухи о готовности перейти в Ньюкасл

Есть много покупателей из Англии, есть клуб из Испании, а также из Франции, но теперь нужно много денег, чтобы его купить. Вместе с Мбаппе, Леау и Винисиусом Мудрик сильнейший игрок на этой позиции.

Хватит ли 40 миллионов, чтобы его купить? Мы не будем вести переговоры вокруг такой суммы. Даже если будет 50 миллионов, мы не будем звонить президенту, чтобы рассказать о предложении. Мы ценим Мудрика больше, чем Антони из Манчестер Юнайтед, за которого заплатили 100 миллионов.

Интерес со стороны Арсенала и Манчестер Сити? Это две команды, проявлявшие интерес к игроку. Но есть и другие клубы, способные сделать такой трансфер. Мы не обязаны продавать, мы не хотим делать феномены, мы не хотим требовать нереалистичных сумм. Но в этой команде он является ключевым игроком. Если вы хотите сравнивать его с определенными игроками, имеющими значение в топ-клубах, то вам тоже нужны правильные деньги", – цитирует Николини Calciomercato.it.

Напомним, в топ-5 самых дорогих трансферов Шахтера исключительно бразильцы: Фред (Манчестер Юнайтед за 59 млн евро), Алекс Тейшейра (Цзянсу Сунин за 50 млн), Фернандиньо (Манчестер Сити за 40 млн), Виллиан (Анжи за 35 млн) и Дуглас Коста (за 30 млн в Баварию).

Траоре лучше Мудрика? Сколько стоит украинец и куда может перейти звездочка Шахтера