"Артем Довбик продолжает бороться, и теперь Гасперини хочет вернуть его, но украинец должен максимально использовать возможности, которые предоставил тренер "джалоросси". Даже Украине не удалось вырвать Артема из тупика: две игры и ни одного гола, лишь 30 минут сыграно в последнем матче против Азербайджана, где он вышел со скамейки запасных.

Гасперини хочет дать еще один шанс Довбыку – Рома попытается "воскресить" Артема

Однако в игре против Франции он забил на 76-й минуте, и даже богиня фортуны отвернулась от украинца: на 65-й минуте он чуть не забил красивым ударом головой после прострела Зинченко, но Конате выбил мяч с линии, помешав Артему праздновать. Он также не забил в ворота Украины, и теперь пришло время вернуть майку "джалоросси" и убедить Гасперини положиться на него", – пишет итальянское издание ilromanista.

Напомним, что в двух стартовых матчах Ромы в Серии A Довбик провел на поле всего 35 минут в общей сложности.

"Все пропало"? Грозный – о странных пенальти, переживания Реброва и собственный оптимизм перед Исландией