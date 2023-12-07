"Трудно что-то комментировать, пропустили две быстрые контратаки от Динамо. Практически каждую игру мы не можем даже тайм в равных составах провести. Вся подготовка, весь план на игру, все ломается из-за этого.

Дубль Волошина и дебютный гол Дячука в видеообзоре матча Динамо – Металлист 1925 – 4:2

Относительно того, что нам удаются результативные игры... Нам от того не легче, что имеем неплохой вид вдесятером, ведь зачетных баллов нам это не приносит. Я не говорю, что удаление не справедливо. Я говорю о самом факте. Иногда зарабатываем удаления, когда мы этого не заслуживаем. В сегодняшнем матче, пожалуй, оно справедливо.

Надламывает ли это психологически? Да нет. Здесь просто нужно немного умнее подходить к моментам, чтобы не получать бессмысленные удаления, как было сегодня.

Мы хотим играть в более атакующий футбол. Можно, конечно, поставить десять человек позади и ждать своего шанса и надеяться на чудо, что нам не забьют гол. Если мы хотим играть на чужой половинеи поля и создавать моменты, нам нужно быть готовыми к контратакам соперника. К сожалению, это пока нам не удается.

Мы понимаем, что с такими командами это тяжело делать. Динамо использовало свои две контратаки, мы, к сожалению, их не использовали. Вот и вся разница. А после удаления у соперника было преимущество. Мы терпели, ждали свой момент, нашли свой момент. Но поскольку мы играли с Шахтером три дня назад, а Динамо отдыхало, в неравных составах против них играть было очень тяжело", – цитирует Голодюка официальный сайт харьковчан.

Напомним, Металлист 1925 после 16-ти туров занимает в турнирной таблице УПЛ одиннадцатую строчку, набрав 15 очков.

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