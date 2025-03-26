"Безусловно, французы являются французами, и это нужно учитывать. Я посмотрел их поединок против Хорватии и могу сказать, что они однозначно сильнее "клетчатых". Поэтому, определенной степени, нам не повезло, что Франция попала в нашу группу.

Вацко выбрал своего "Льва матча" по мотивам фиаско Украины против Бельгии – награда Лунина под сомнением

Тем не менее у нас есть все шансы занять второе место – здесь даже сомнений нет. Если мы не сможем опередить Азербайджан и Исландию в борьбе за вторую позицию, то пора нам играть в Дивизионе C Лиги наций. Если мы не способны обыграть эти команды...

Шансы всегда есть, и даже против Франции можно играть. Но сейчас это очень сильная команда. Ну и, откровенно говоря, нам еще рано выступать в Лиге A", – поделился Шаран в комментарии NV.UA.

Напомним, соперниками Украины в квалификации к ЧМ-2026 являются сборные Франции, Исландии и Азербайджана. Стоит заметить, что прямую путевку на Мундиаль получит только победитель группы, а команда, которая займет второе место, будет иметь шанс побороться за выход на чемпионат мира в плей-офф.

Такої кадрово слабкої збірної України не було ще ніколи