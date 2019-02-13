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"Даже Реалу и Барселоне придется уговаривать меня", – экс-динамовец Дуду не хочет снова переезжать в Европу

13:51 177 Читати українською
"Даже Реалу и Барселоне придется уговаривать меня", – экс-динамовец Дуду не хочет снова переезжать в Европу
Дуду / фото из соцсетей

Бывший полузащитник Динамо Дуду заявил, что другим клубам будет трудно убедить его покинуть Палмейрас.

"Даже если мной заинтересуются Реал и Барселона, им придется убедить меня уйти из Палмейраса. У меня здесь все есть, я счастлив. Хочу просто продолжать то, что я делаю на поле при поддержке наших болельщиков.

Экс-хавбек Динамо Дуду попал на обложку журнала Forbes в Бразилии

Многие мечтают играть в Европе и зарабатывать там на жизнь, но я знаю, что можно хорошо жить и в Бразилии. Конечно, не все получают контракт в большом клубе, но у меня все прекрасно в Палмейрасе.

Мои дети и семья счастливы здесь. Нам нравится город. Настолько, что мы организовали свой бизнес", – цитирует Дуду lance.com.br.

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Напомним, Дуду выступал за Динамо в 2011-2014 годах. Закрепиться в киевском клубе ему не удалось, он провел за "бело-синих" лишь 24 матча, в которых отметился двумя голами.

Теги
Мир Дуду Перейра Дуду Бразилия Палмейрас Палмейрас
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