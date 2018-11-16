"Даже после проигранного финала он устроит вечеринку", – Джеррард признался, почему никогда не будет похожим на Клоппа

Бывший капитан Ливерпуля Стивен Джеррард поделился мнением о работе нынешнего наставника "красных" Юргена Клоппа.

"Во время работы в штабе Клоппа я наблюдал, учился и впитывал в себя все, как губка. Сейчас я наблюдаю за Клоппом по телевизору и вижу, как он справляется с различными ситуациями.

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Я никогда не смогу стать таким же харизматичным и энергичным, как Юрген. Однако если смогу перенять у него хоть что-то, это будет очень полезно. если я пишу, звоню или вижусь с Клоппом, он всегда находит для меня время.

Юрген очень хорошо контролирует свои эмоции. Во время матчей он очень эмоциональный, но после финального свистка – уже нет. Вот почему он так хорошо справляется с давлением. Даже после поражения в каком-то финальном матче он будет тем человеком, который устроит вечеринку", – цитирует Джеррарда The Guardian.

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