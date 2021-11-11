"Я даже не знаю, что сказать. Переиграли соперника, трудно сосчитать, сколько ударов и моментов было. В одну калитку должны были выигрывать 4:0, 5:0 или даже 6:0. Но такое бывает.

Украина – Болгария – 1:1 – видео голов и обзор матча

По поводу игры к команде претензий быть не должно. Мяч просто не хотел лететь в ворота, три гола отменили из-за офсайда. Надеемся, что оставили голы на Боснию. Мне приятно, что я забил мой второй гол на этом стадионе. Еще хотелось бы забивать не только в контрольных матчах, но и в официальных", – сказал Степаненко в послематчевом флеш-интервью.

Напомним, сборная Украины, несмотря на тотальное преимущество, не смогла победить Болгарию (1:1). Следующий матч подопечные Петракова проведут с Боснией и Герцеговиной 16 ноября – эта встреча станет решающей в борьбе за место в стыковых матчах на ЧМ-2022.

Украина не дожала Болгарию в матче с 3 отмененными голами и фантастическим нефартом – 36 ударов было мало