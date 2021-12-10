"Даже не знаю, что это за турнир", – Роджерс после вылета Лестера в Лигу конференций
Главный тренер Лестера Брендан Роджерс прокомментировал вылет из Лиги Европы после поражения от Наполи.
Честно говоря, я даже не знаю, что это за турнир. Я был сосредоточен на Лиге Европы, хотел выиграть группу. В крайнем случае – финишировать вторым.
При всем уважении к этому турниру я не знаю о нем почти ничего. Но уверяю, что скоро все узнаю.
В этот вечер мы хорошо сыграли в атаку, но плохо в обороне. Наша молодая команда оказалась наивной", – цитирует Роджерса Sky Sports.
Лестер на фоне коронавирусных проблем проиграл Наполи ключевой матч Лиги Европы и финишировал третьим в группе. Весной команда Брендана Роджерса сыграет в Лиге конференций.
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