"Даже не представляю, как они будут уживаться в ПСЖ": Сабо удивлен трансферу Забарного при наличии там россиянина
Бывший главный тренер Динамо Йожеф Сабо высказал свое мнение относительно перехода Ильи Забарного из Борнмута в ПСЖ.
– Как будет чувствовать себя и как себя будет вести Илья при наличии в команде россиянина?
– Даже не знаю. Не понимаю: столько было разговоров в течение двух месяцев, что Сафонова продают или вот-вот собираются продать, а этот вратарь в ПСЖ остался. Честно говорю: не понимаю. Даже не представляю, как они будут уживаться в одном клубе.
Экс-наставник Забарного прокомментировал трансфер украинца в ПСЖ: "Это будет нам дорого стоить"
Может, это журналисты попервах стали писать, вроде бы Забарный там что-то сказал. Ведь вполне вероятно, что он вообще ничего не говорил. Но как бы там ни было, ни я, ни вы в подобной ситуации с Сафоновым не жили бы ни в одной комнате, ни в одном гостиничном номере, ни вообще. Не знаю, как то оно будет дальше.
Мы видели Шевалье, который играл в составе ПСЖ в матче за Суперкубок с Тоттенхэмом. Он никакой. Я не знаю, для чего взяли этого голкипера. Поэтому пока непонятно, как оно будет, – сказал Сабо в комментарии Sport.ua.
Напомним, что Забарный переехал в Париж из английского Борнмута и подписал контракт на пять лет. Трансфер обошелся в 63 миллиона евро. Защитник будет выступать под номером 6, который ранее ни разу не был на спине у Ильи.
ПСЖ выиграл Суперкубок УЕФА, выцарапав победу над Тоттенхэмом в серии пенальти – парижане отыгрались с 0:2