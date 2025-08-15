– Как будет чувствовать себя и как себя будет вести Илья при наличии в команде россиянина?

– Даже не знаю. Не понимаю: столько было разговоров в течение двух месяцев, что Сафонова продают или вот-вот собираются продать, а этот вратарь в ПСЖ остался. Честно говорю: не понимаю. Даже не представляю, как они будут уживаться в одном клубе.

Экс-наставник Забарного прокомментировал трансфер украинца в ПСЖ: "Это будет нам дорого стоить"

Может, это журналисты попервах стали писать, вроде бы Забарный там что-то сказал. Ведь вполне вероятно, что он вообще ничего не говорил. Но как бы там ни было, ни я, ни вы в подобной ситуации с Сафоновым не жили бы ни в одной комнате, ни в одном гостиничном номере, ни вообще. Не знаю, как то оно будет дальше.

Мы видели Шевалье, который играл в составе ПСЖ в матче за Суперкубок с Тоттенхэмом. Он никакой. Я не знаю, для чего взяли этого голкипера. Поэтому пока непонятно, как оно будет, – сказал Сабо в комментарии Sport.ua.

Напомним, что Забарный переехал в Париж из английского Борнмута и подписал контракт на пять лет. Трансфер обошелся в 63 миллиона евро. Защитник будет выступать под номером 6, который ранее ни разу не был на спине у Ильи.

ПСЖ выиграл Суперкубок УЕФА, выцарапав победу над Тоттенхэмом в серии пенальти – парижане отыгрались с 0:2