"Даже не мечтал о таком. У нас был шанс выйти в плей-офф ЛЧ и возглавить группу – думаю, мы сделали это убедительно. Команда с первой минуты показала большую агрессию и решительность. В первые 30 минут все сделали правильно.

Исторический разгром от Зинченко и Ко в видеообзоре матча Арсенал – Ланс – 6:0

Стабильность, которую мы показали дома, не пропустив ни одного мяча и забив много – действительно положительный фактор. Наши игроки должны иметь такой опыт и верить, что мы можем сделать это против соперников.

Теперь давайте подождем. Увидим, что будет дальше в феврале, когда столкнемся со следующим соперником – посмотрим, где мы будем в тот момент.

Когда команда имеет такой язык тела, живет каждым действием и каждой игрой так, как мы это делаем – хорошие вещи придут. Команда хочет выиграть, не хочет ни в чем уступать. Это менталитет, который нам нужно, чтобы стать лучше", – цитирует Артету ESPN.

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