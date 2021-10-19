Полузащитник Десны Владлен Юрченко признался, отказался ли бы от предложения Динамо из-за прошлого в Шахтере.

Хавбек 7 лет находился на контракте у "горняков", но так и не дождался шанса.

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"Даже не знаю, не думал об этом. Почему это должно быть табу? Да, я воспитанник и благодарен Шахтеру, но я не провел ни одного матча за основную команду. Это футбол, почему нет? Даже Мирча Луческу смог перейти", – цитирует Юрченко Тribuna.

Напомним, на протяжении карьеры полузащитник поиграл за Ильичевец, Байер, Вайле и Зарю, а недавно подписал контракт с Десной.

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