"Я просто шокирован той имитацией футбола в исполнении Львова. На мой взгляд, если бы Заря во втором тайме не сбросила обороты, то спокойно довела бы дело до двузначного счета. Убежден, что любительская сборная Львовщины, даже собранная, как говорится, с "листа" , сыграла бы лучше за Львов.

Львов – Заря – 0:5 – видео голов и обзор матча

На прошлой неделе Львов дал бой Динамо, но в столице "горожане" действовали с запредельной самоотдачей, на эмоциональном подъеме, а вот свой уровень они продемонстрировали в поединках с Колосом и Зарей. Мне кажется, что все проблемы из-за отсутствия четкой стратегии: сначала во Львове делали ставку на бразильцев, затем на любого, только не на украинцев. Добавьте сюда частые сменытренеров и все без результата.

Кстати, знаю еще одну команду из Львова, которая почему-то решила, что ей также помогут побеждать испаноязычные футболисты, потом вообще хотела заявиться в чемпионате Польши, а сейчас потеряла свою знаменитую клубную специализированную спортшколу и едва сводит концы с концами, выступая во Второй лиге. Похоже, Львов наступает на те же грабли", – цитирует Маркевича Meta-ratings.com.ua.

После 4-х туров УПЛ Заря расположилась на 9-й строчке с 4-мя очками, Львов остался на дне турнирной таблицы без зачетных баллов.