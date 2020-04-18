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"Даже его фамилия говорит о наклонностях": Рафаилов не видит Гримма своим преемником в Заре

18 апреля 22:12 32 Читати українською
"Даже его фамилия говорит о наклонностях": Рафаилов не видит Гримма своим преемником в Заре
Томас Гримм / Фото из открытых источников

Бывший глава луганского клуба Сергей Рафаилов прокомментировал слухи о возможности экс-президента УПЛ Томаса Гримма стать гендиректором Зари.

"Это абсолютное безумие. Такой же бред, как и Смалийчук на посту президента Премьер-лиги. У Гримма даже фамилия указывает на его сказочные наклонности. Он уже показал себя в УПЛ. Но решать, конечно, Геллеру.

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Гримм не справится на этом посту. Как он сможет из Швейцарии управлять клубом, не зная даже здешнего языка? Он даже не представляет, что такое футбольный клуб Заря. Более того, он даже не знаком полностью с украинскими реалиями", – сказал Рафаилов в интервью изданию Football.ua.

Напомним, швейцарский специалист работал руководителем УПЛ до 5 апреля. Баллотироваться на новый срок он не захотел. Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов покинул луганский клуб 26 марта – с этого времени должность остается вакантной.

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Теги
Заря Заря Сергей Рафаилов УПЛ Евгений Геллер Олег Смалийчук Томас Гримм выборы президента УПЛ
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