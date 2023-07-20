"Меня приняли очень-очень хорошо. Уже вижу, что команда сплоченная, все ребята очень приветливые, поэтому все просто замечательно.

Шахтер объявил о подписании бразильца с сомнительной репутацией

Я следил за выступлениями Шахтера уже давно – несколько лет. Это действительно великий клуб, в котором всегда было много бразильских футболистов. И я счастлив оказаться в такой команде!

Чем я смогу помочь? У меня высокая скорость и, кроме защитных функций, очень неплохо подключаюсь к атакам, поэтому надеюсь проявить свои лучшие черты в Шахтере, развиваться вместе с командой и принести много пользы клубу. Хочу закрепиться в Шахтере, хорошо играть, завоевывать трофеи и, как я уже говорил, сделать как можно больше для клуба.

А насчет ситуации в Украине... Хотел бы выразить свою солидарность и сказать, что мы все поддерживаем Украину в эти тяжелые времена. Мы – вместе с вами!" – цитирует Педриньо официальный сайт Шахтера.

Напомним, бразилец перешел в стан "горняков" в статусе свободного агента и подписал контракт сроком на 5 лет.

Ван Леувен і три нерозкриті (поки що?) таланти Шахтаря – до одного прицінювалась навіть Баварія