"Пусть на меня не обижаются, но я давно не видел такой слабой игры в Премьер-лиге. Столько брака: в передачах, в остановке мяча.

Отчаянная битва аутсайдеров в видеообзоре матча Рух – Львов

Игрок УПЛ не имеет права столько ошибаться, а тут сплошные ошибки. Была борьба, а голевые моменты можно пересчитать по пальцам одной руки, а то и меньше", – поделился Сабо в комментарии телеканалу Футбол.

Отметим, что Рух и Львов разошлись безголевой ничьей при минимуме опасных моментов. Львов набрал первое очко в чемпионате, но остался последним в УПЛ. Рух с двумя зачетными баллами также находится на дне турнирной таблицы.

Львов и Рух поделили очки в нервном дерби и остались в подвале турнирной таблицы УПЛ