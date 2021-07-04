"Самое время, честно говоря. Уже давно дело к этому шло, мне кажется. Я чувствовал, что должен забить, и к счастью, сумел это сделать.

Украина – Англия: Саутгейт назвал главный компонент разгромной победы

Единство команды – это очень важно на турнирах. Ты уезжаешь надолго, при этом некоторые футболисты играют меньше, чем им хотелось бы. Парни, которые играют мало, держатся потрясающе. Вы же видите, как мы празднуем голы.

Англия – это лучшая команда, которую я когда-либо видел на турнирах, и результат заслуженный. Мы должны играть также в ближайшие дни. В среду нам предстоит один самых главных матчей в жизни, в котором нужно отдать абсолютно все силы, чтобы попытаться пробиться в финал", – цитирует Джордана Хендерсона официальный сайт УЕФА.

Напомним, 31-летний полузащитник вышел на поле на 57 минуте, заменив Деклана Райса. И уже через 6 минут он стал автором забитого мяча в ворота сборной Украины. Это был его первый гол за "Трех львов" в международной карьере. В целом он провел за Англию 61 матч.

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