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Давинсон Санчес грубо толкнул Неймара в рекламный щит – бразилец был не готов к такому "приветствию"

18:25 92 Читати українською
Давинсон Санчес грубо толкнул Неймара в рекламный щит – бразилец был не готов к такому "приветствию"
Неймар / Reuters

Форвард сборной Бразилии Неймар получил жесткое "поздравление" от защитника сборной Колумбии Давинсона Санчеса.

Товарищеские матчи
Бразилия
2
2 : 2
2
Колумбия
04:30 07:09:2019
завершено
 

Звезда сборной Бразилии Неймар вернулся на футбольное поле впервые за 3 месяца в товарищеском матче против Колумбии.

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Соперник бразильцев, очевидно, хотел снова отправить форварда в лазарете. В игровом эпизоде Давинсон Санчен жестоко толкнул Неймара, который пролетел несколько метров и влетел в рекламный щит.

Добавим, что бразилец отметил свое возвращение ассистом и голом, хотя это не помогло переиграть Колумбию – на эти забитые мячи дублем ответил одноклубник Малиновского Муриель.

Неймар голом спас сборную Бразилии от поражения в матче с Колумбией – форвард впервые за три месяца появился на поле

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Неймар Неймар Бразилия Бразилия Колумбия Колумбия Давинсон Санчес Давинсон Санчес Бразилия - Колумбия Мир
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