Давинсон Санчес грубо толкнул Неймара в рекламный щит – бразилец был не готов к такому "приветствию"

Форвард сборной Бразилии Неймар получил жесткое "поздравление" от защитника сборной Колумбии Давинсона Санчеса.

Звезда сборной Бразилии Неймар вернулся на футбольное поле впервые за 3 месяца в товарищеском матче против Колумбии.

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Соперник бразильцев, очевидно, хотел снова отправить форварда в лазарете. В игровом эпизоде Давинсон Санчен жестоко толкнул Неймара, который пролетел несколько метров и влетел в рекламный щит.

Добавим, что бразилец отметил свое возвращение ассистом и голом, хотя это не помогло переиграть Колумбию – на эти забитые мячи дублем ответил одноклубник Малиновского Муриель.

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