Бывший полузащитник сборной Нидерландов и ряда европейских команд Эдгар Давидс решился на новую попытку поработать в статусе главного тренера.

47-летний уроженец Парамарибо возглавил португальский Ольяненсе. О назначении сам специалист объявил в своем Instagram.

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Новый клуб Давидса в данный момент выступает в группе H третьего по силе дивизиона, где занимает 4-е место. Нидерландец имеет небольшой тренерский опыт. В 2012-2014 гг. он был играющим тренером английского Барнета, а в прошлом году стал ассистентом наставника Телстара.

Эдгар Давидс начал игровую карьеру в Аяксе, а затем защищал цвета Милана, Ювентуса, Барселоны, Интера, Тоттенхэма и Кристал Пэлас.

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