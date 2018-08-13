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Давид Силва завершил выступления в сборной Испании

19:21 107 Читати українською
Давид Силва завершил выступления в сборной Испании
Давид Силва / Getty Images

Полузащитник Манчестер Сити Давид Силва объявил о завершении международной карьеры.

Давид Силва объявил о завершении карьеры в сборной Испании, сообщает официальный сайт Королевской Федерации футбола Испании.

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Вместе с "красной фурией" хавбек дважды стал чемпионом Европы (в 2008 и 2012) и однажды чемпионом мира (в 2010).

Ранее об уходе из сборной объявил защитник Жерар Пике. На ЧМ-2018 Испания вылетела на стадии 1/8 финала, сенсационно уступив хозяевам турнира россиянам.

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Главное Испания Испания Испания Давид Силва Давид Силва
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