Давид Силва установил невероятное достижение в АПЛ

Полузащитник Манчестер Сити Давид Силва побил очередной рекорд в матчах английской Премьер-лиги.

В матче 7-го тура АПЛ "горожане" в непростом поединке одолели Эвертон со счетом 3:1. Эта победа стала двухсотой в чемпионате Англии для капитана Манчестер Сити Давида Силвы, сообщает Opta.

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На это у игрока ушло 289 матчей. Таким образом, испанец достиг этой отметки быстрее всех в истории Премьер-лиги.

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33-летний Силва выступает за манкунианцев с 2010 года. Всего на его счету 404 матча, в которых он забил 72 гола и отдал 134 результативные передачи.

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