toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АТЛЕТИКО - РЕАЛ МАДРИД

Давид Силва установил невероятное достижение в АПЛ

10:28 69 Читати українською
Давид Силва установил невероятное достижение в АПЛ
Давид Силва / ФК Манчестер Сити

Полузащитник Манчестер Сити Давид Силва побил очередной рекорд в матчах английской Премьер-лиги.

34’ Доминик Кэлвер-Левин
 
Габриэл Жезус 24’
Рияд Марез 71’
Рахим Стерлинг 85’
24’ Габриэл Жезус
34’ Доминик Кэлвер-Левин
71’ Рияд Марез
85’ Рахим Стерлинг

В матче 7-го тура АПЛ "горожане" в непростом поединке одолели Эвертон со счетом 3:1. Эта победа стала двухсотой в чемпионате Англии для капитана Манчестер Сити Давида Силвы, сообщает Opta.

Манчестер Сити – Уотфорд: Давид Силва забил самый быстрый гол сезона, "горожане" установили исторический рекорд

На это у игрока ушло 289 матчей. Таким образом, испанец достиг этой отметки быстрее всех в истории Премьер-лиги.

Манчестер Сити повторил рекорд, который держался 125 лет

33-летний Силва выступает за манкунианцев с 2010 года. Всего на его счету 404 матча, в которых он забил 72 гола и отдал 134 результативные передачи.

Эвертон – Манчестер Сити: Эдерсон спасает Гвардиолу, Зинченко в составе проблемной обороны, Марез и де Брюйне – маги

blog_ava
"Золотий м'яч" – Федецькому, а Рібері нехай дружина вазу для квітів поставить". Правила життя Євгена Коноплянки
12:17
606
Теги
Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Давид Силва Давид Силва Эвертон - Манчестер Сити
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
5
мин
Наполи
13:30
Брешия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук