Давид Силва продлил контракт с Реал Сосьедадом – экс-звезда Ман Сити готов играть до 37 лет
22:18 - Читати українською
Реал Сосьедад и полузащитник Давид Силва договорились о продолжении сотрудничества.
Новое соглашение ветерана рассчитано до лета 2023 года, сообщает официальный сайт клуба.
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Для Силвы это второй сезон в составе Сосьедад после 10 лет выступлений за Ман Сити. Хавбек продолжает получать игровую практику и приносить пользу команде – 29 матчей, один гол и 4 ассиста. В январе следующего года ему будет 37.
Реал Соьедад почти гарантировал себе еврокубки на следующий сезон, занимая 6 строчку чемпионата Испании.
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