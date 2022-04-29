Новое соглашение ветерана рассчитано до лета 2023 года, сообщает официальный сайт клуба.

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Для Силвы это второй сезон в составе Сосьедад после 10 лет выступлений за Ман Сити. Хавбек продолжает получать игровую практику и приносить пользу команде – 29 матчей, один гол и 4 ассиста. В январе следующего года ему будет 37.

Реал Соьедад почти гарантировал себе еврокубки на следующий сезон, занимая 6 строчку чемпионата Испании.

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