Давид Силва получил неожиданный вариант на родине – ветерана сватали в МЛС

Полузащитник английского Манчестер Сити Давид Силва под занавес карьеры может вернуться в чемпионат Испании.

34-летний хавбек получил предложение от Бетиса, утверждает Daily Star.

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Давид Силва летом станет свободным агентом и покинет Этихад. Севильцы хотят воспользоваться моментом и предложили опытному испанцу 2-летний контракт. Ранее ветерана отправляли в МЛС, где им активно интересуется клуб Дэвида Бекхэма Интер Майами. Сам Давид Силва выражал пожелание завершить карьеру в Лас-Пальмасе.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 19 матчей в АПЛ, в которых забил 3 мяча и отдал 7 результативных передач.

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