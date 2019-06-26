Давид Силва объявил, что покинет Манчестер Сити в конце следующего сезона

Полузащитник Манчестер Сити Давид Силва решил завершить свои выступления за манкунианского клуб.

"Следующий сезон станет последним. Сначала клуб говорил о двух годах, но я решил остаться еще на один. Закончу через 10 лет в команде, это будет завершенный цикл, хорошая круглая дата. У меня есть семья, я хочу проводить больше времени с ней", – сказал Силва.

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Контракт с клубом у испанского футболиста заканчивается 30 июня 2020 года. Силва выступает за Манчестер Сити с лета 2010 года.

В прошлом сезоне 33-летний футболист провел 50 матчей во всех турнирах. На его счету 10 голов и 14 ассистов. Всего Силва сыграл за Манчестер Сити 396 встреч, забил 71 мяч и сделал 129 результативных передач.

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В составе Манчестер Сити Силва четыре раза становился чемпионом Англии, столько же раз он выигрывал Кубок английской лиги. Также испанец завоевал два трофея Кубка Англии и один Суперкубок Англии.