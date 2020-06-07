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Давид Силва может составить компанию Манджукичу в Катаре

22:19 5 Читати українською
Давид Силва может составить компанию Манджукичу в Катаре
Давид Силва / Getty Images

Хавбек Манчестер Сити Давид Силва имеет хорошую возможность пополнить список европейских звезд на Ближнем Востоке.

Катарский Аль-Духайль готов пригласить 34-летнего испанца, сообщает Mirror.

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Силва летом покинет Манчестер Сити на правах свободного агента, и его уже успели сватать в родную Валенсию и Интер Майами. Впрочем, Аль-Духайль настроен дать бой конкурентам. Для катарцев не станут проблемой любые финансовые требования хавбека. В команде уже выступает экс-форвард Ювентуса Марио Манджукич, который получает 8 млн евро в год.

В нынешнем сезоне Давид Силва провел 19 матчей в АПЛ, забил 3 мяча и оформил 7 результативных передач.

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Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Трансферы Аль-Духайль Аль-Духайль Марио Манджукич Марио Манджукич Давид Силва Давид Силва
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