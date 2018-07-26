Давид Силва: Я покину Манчестер Сити после окончания контракта

Полузащитник Давид Силва поделился мыслями относительно своего будущего в Манчестер Сити.

"Когда закончится контракт с Манчестер Сити, мне будет 34 года. Вероятно, я хочу попробовать что-то другое. Я еще не знаю, что это будет, но я точно не стану играть за другой английский клуб.

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Я восемь лет играю в Англии, люди меня любят. Я провел здесь очень успешные годы, а футбол, в который мы играем, очень привлекательный", – цитирует Силву издание Sky Sports.

Напомним, контракт 32-летнего испанца за Манчестер Сити завершается летом 2020. Силва стал игроком "горожан" в 2010, перейдя в английский клуб из Валенсии.

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