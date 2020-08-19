Давид Силва – о переходе в Реал Сосьедад: Их стиль мне идеально подходит

"Я получил несколько предложений, но выбрал Сосьедад, так как этот клуб хорошо играет, их стиль идеально подходит мне.

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Кроме того, я также знаю этот город, потому что играл в Эйбаре. Прекрасные ощущения. После подписания контракта я получил много хороших сообщений от разных людей. Я приехал в красивый город, где очень спокойно. Я принимал решение вместе с семьей.

В прошлом году я много наблюдал за Ла Лигой, просматривал много матчей Сосьедада. Они играют очень хорошо, отлично владеют мячом, у них прекрасный тренер, здесь есть хороший состав. Это будет захватывающий вызов. Мне не терпится приступить к работе как можно быстрее", – приводит слова Силвы Football Italia.

Напомним, Давид Силва подписал контракт с Реал Сосьедадом до лета 2022-го. До этого испанец выступал за Манчестер Сити.

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