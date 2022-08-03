"Лига чемпионов – это вершина футбола. Она превращается в закрытую вечеринку, поэтому мы должны счастливы быть ее частью. Давид против Голиафа – вот как называется этот матч с Динамо. Именно это делает футбол таким увлекательным. Как и Давид, мы мобилизуем всю нашу черно-белую отвагу.

Динамо – Штурм: где смотреть матч Лиги чемпионов

Если с Лигой чемпионов не получится, то Штурм заработает свои миллионы в Лиге Европы. Лига Европы является новой Лигой чемпионов для таких чемпионатов, как Австрия. А вот высший класс с нашими ресурсами был бы настоящим чудом. Мы верим в это, пока есть шанс. Что сделаю, если выйдем в групповой этап ЛЧ? Стричься наголо не буду, лучше выберусь на гору Дахштайн и повешу там флаг Штурма. Это сложнее", – заявил Яук в комментарии Krone.

Напомним, поединок между Динамо и Штурмом состоится сегодня, 3 августа, в польском Лодзе на городском стадионе имени Владислава Крола. Начало встречи в 21:00 по Киеву.

Динамо – Штурм: анонс матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов