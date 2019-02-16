Давид Луис: Все в Челси верят в Сарри и его стиль игры

Защитник Челси Давид Луис заверил, что наставник лондонского клуба Маурицио Сарри пользуется полным доверием игроков, несмотря на низкие результаты клуба.

"Мы проводили много встреч, на которых поднимался вопрос философии Сарри. Игроки могли сказать о своем недовольстве, но этого не произошло из-за того, что все в него верят.

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Мы проиграли, возможно, лучшей команде мира на данный момент (поражение от Манчестер Сити 0:6 - прим.). Они были лучше нас от начала и до конца. Мы проиграли несколько встреч, но это часть процесса. Команды, которые сейчас находятся наверху турнирной таблицы, возглавляются наставниками, которые работают в них более трех лет", – цитирует Луиса официальный сайт Челси.

После 26-ти туров АПЛ Челси занимает 6-ю строчку турнирной таблицы.

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