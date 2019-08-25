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Давид Луис признался, для чего перешел в Арсенал – амбициозные планы новичка

20:44 80 Читати українською
Давид Луис признался, для чего перешел в Арсенал – амбициозные планы новичка
Давид Луис / Арсенал

Новичок Арсенала Давид Луис рассказал, чего хочет достичь в составе "канониров".

"У клуба есть хороший потенциал. У нас много замечательных, качественных футболистов. Я пришел сюда с намерением бороться за победу в АПЛ, а также в других соревнованиях.

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Я буду выкладываться каждый день, поддерживать веру в команду, ведь знаю, что клуб способен на многое", – передает слова Давида Луиса Sky Sports.

Напомним, Давид Луис перешел из Челси в Арсенал этим летом. Бразилец также защищал цвета ПСЖ, Бенфики и бразильской Витории. В составе Челси выигрывал АПЛ, Лигу чемпионов и Кубок Англии (дважды).

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