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Давид Луис поиздевался над спящими игроками Арсенала, за что получил отпор от молодого форварда

10 февраля 23:24 57 Читати українською
Давид Луис поиздевался над спящими игроками Арсенала, за что получил отпор от молодого форварда
Букайо Сака и Давид Луис / Фото ФК Арсенал

Несмотря на провальную половину сезона Арсенала, Давид Луис находит время для шуток над партнерами по команде.

Во время поездки на тренировку Арсенала Давид Луис решил, что будет очень остроумно пошутить над спящими одноклубниками.

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Бразильский защитник подкрадывался к своим "жертвам" и закрывал им нос. В ловушку Луиса попали Сака, Пепе, Холдинг и Джо Виллок, который не оценил шутки. Молодой нападающий без раздумий ударил Луиса, но, похоже, 32-летний игрок сильно не пострадал.

После 25-ти туров АПЛ Арсенал находится на 10-й строчке, отставая от 4-й ступеньки на 10 очков.

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