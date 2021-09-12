Защитник Давид Луис вернулся на родину после 14 лет выступлений в Европе.

Ветеран подписал контракт с Фламенго до декабря 2022 года, информирует официальный сайт бразильского клуба.

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Летом Луис получил статус свободного агента после завершения соглашения с Арсеналом. Защитник покинул Бразилию 14,5 лет назад, присоединившись к Бенфике. Центрбек также успел поиграть за ПСЖ и Челси, с которым выигрывал Лигу чемпионов 2011/12.

Напомним, ранее по схожему сценарию продолжил карьеру Виллиан. Правда, экс-звезда Шахтера сам разорвал контракт с Арсеналом и согласился перейти в Коринтианс.

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